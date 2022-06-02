Два отряда добровольцев сформируют в Карелии

Главе Карелии Артуру Парфенчикову поступило обращение от общественных организаций ветеранов военной службы с предложением сформировать два отряда добровольцев из числа находящихся в запасе, но неравнодушных к происходящему на Донбассе.

«Сегодня мы не можем остаться в стороне от происходящих событий. На наших глазах пишется история России и всего человечества, и в том числе от нас зависит, какой она будет. Считаем необходимым и важным, чтобы Республика Карелия, имеющая славную, боевую историю, внесла свою лепту в победу над врагом», - говорится в обращении.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, присоединиться к отрядам будет предложено жителям всех районов Карелии. Далее будет проводится строгий отбор на службу по контракту. Необходимую информацию можно получить по телефону комиссариата 8-814278-29-06. Фото: mk.ru.