Кондопожская прокуратура пытается остановить кедрозерских депутатов

31 мая в здании Кондопожской администрации прошла сессия совета Кедрозерского сельского поселения. Депутатам предстояло решить, как реагировать на протест прокуратуры Кондопожского района, которая посчитала не соответствующим законодательству ранее принятое решение об организации референдума.

Решение о проведение референдума связано с конфликтом, который тянется с лета прошлого года. В августе 2021 года местные жители случайно узнали о планах по размещению форелеводческого хозяйства в нескольких километрах от деревни Ватнаволок. С тех пор они пытаются предотвратить экологическую катастрофу, которую связывают с развитием форелеводства.

5 мая 2022 года депутаты совета Кедрозерского сельского поселения приняли решение провести референдум. Фактически речь шла о том, чтобы путем референдума попытаться заставить расформировать рыбоводный участок возле Ватнаволока и устранить опасность появления подобных хозяйств в будущем.

Прокуратура Кондопожского района вынесла протес на решение кедрозерского совета, связанного с проведением референдума. Подробности о том, к какому выводу пришли местные депутаты, читайте в статье нашего издания.