Стоимость проезда изменится на 4 междугородних направлениях в Карелии

Стоимость проезда по четырем междугородним маршрутам в Карелии изменится с 25 апреля и с 1 мая. Об этом сообщает «Карелавтотранс», ссылаясь на обращение перевозчиков.

В частности, цены на билеты меняют ООО «АТП» в Лахденпохье и ИП Белкин А.В. в «Карелавтотранс».

Речь идет об автобусах № 534 «Петрозаводск – Лахденпохья», № 501Э «Петрозаводск — Беломорск ЭКСПРЕСС», № 528Э «Петрозаводск — Костомукша ЭКСПРЕСС», № 517 «Петрозаводск — Сортавала через Олонец».

У перевозчика ООО «Нордлайн» сохранится прежняя стоимость проезда по маршрутам № 517 и № 528Э. // фото: freepik.com