На мосту через реку Шуя уже возвели береговые опоры

Береговые опоры возвели на строящемся через Шую мосту в Суоярвском округе. Это самый сложный этап работ, сообщили в минтрансе Карелии.

Сейчас возводят вторую опору, на третьей забетонировали свайное основание. Процесс осложняется тем. Что из-за паводка вода поднялась на 2,5 метра. Но работы идут по графику и завершены уже почти на 70 процентов.

На следующем этапе будет обустроят пролетное строение. Все строительные работы планируют завершить летом этого года.

Новый мост через реку Шую после реконструкции увеличится в ширину до 10,9 метра, а его длина будет составлять 83,61 метра. // фото: минтранс Карелии