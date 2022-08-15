Стоимость билета на экспресс до Медвежьегорска изменится

Пассажиров экспресса в Медвежьегорск предупредили об изменении стоимости билета с 25 августа. На автовокзале уточнили, изменения ценовой политики вносятся по обращению перевозчика и касаются маршрут №523Э «Петрозаводск-Медвежьегорск Экспресс».

Со следующей недели стоимость проезда до Медвежьегорска составит 350 рублей, до Сопохи - 220 рублей, до Янишполя - 130 рублей.

Информацию также предлагают уточнять на автостанции Медвежьегорска по номеру 8921-229-5922 (8:00-19:30 перерыв 13:00-13:30). (фото unsplash.com, Annie Spratt)