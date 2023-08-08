08 августа 2023, 21:32
Стилист назвала самую популярную одежду на предстоящую осень
Одежда из трикотажа войдет в моду в новом сезоне
Стилист Мария Абабкова назвала самую популярную одежду на предстоящую осень. Слова эксперта приводит издание «А теперь внимание!».
Как отметила специалист, в новом сезоне в моду войдут вещи из кожи и трикотажа. Также она выделила одежду из шерсти.
Помимо этого, стилист обратила внимание россиян на одежду из натуральных и более плотных материалов, таких как замша. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang