Стилист назвала самую популярную одежду на предстоящую осень

Стилист Мария Абабкова назвала самую популярную одежду на предстоящую осень. Слова эксперта приводит издание «А теперь внимание!».

Как отметила специалист, в новом сезоне в моду войдут вещи из кожи и трикотажа. Также она выделила одежду из шерсти.

Помимо этого, стилист обратила внимание россиян на одежду из натуральных и более плотных материалов, таких как замша. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang