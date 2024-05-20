Стилист назвала модные цвета одежды на это лето

Цветовая палитра модных нарядов этим летом будет разнообразной. Какие оттенки в тренде, рассказала «Ленте.ру» стилист бутиков Nonconform Анастасия Хохлова.

Так, кроме цвета «персиковый пушок», который уже называли оттенком 2024 года, актуальны тона «мята» и «лимонный леденец». Популярен также цвет «пудровая лаванда».

- Продолжает тренд на сиренево-лавандовые оттенки в гардеробе, возникший еще пару сезонов назад. В этом году у него более насыщенный лиловый подтон, который отлично смотрится в летней обуви и аксессуарах,

- объяснила стилист.

Она дополнила перечень апельсиновым, розово-коралловым и приглушенно-зеленым цветами, а также несколькими вариантами синего: темным и глубоким синим тоном, пастельно-синим оттенком с сиреневым подтоном и ярким голубым цветом.

При этом можно носить и одежду оттенков, которые уже не первый сезон остаются в моде. Это белый, светло-бежевый, светло-серый и песочно-пыльный. // фото: freepik.com