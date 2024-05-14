Россиянкам назвали самые модные платья на весну и лето

Платья, которые будут особенно модными этой весной и летом, назвала стилист Ольга Токмакова. Она назвала несколько вариантов в беседе с «Москвой 24».

Так, в этом теплом сезоне актуальны изделия с вырезами и разрезами по бокам, платья асимметричного кроя. К примеру, с бретелью лишь на одном плече.

- Советую обратить внимание на платья, которые выглядят как обычные рубашки, только длинные - они всегда визуально стройнят,

- заявила Токмакова.

Она рекомендовала носить такие платья в том числе и как накидку: надеть поверх топа с брюками в расстегнутом виде.

Стилист также призвала обратить внимание на платья с запахом: они делают фигуру зрительно тоньше.

Что касается длины, то самой стильной будет длина миди. Но и короткие платья А-силуэта будут смотреться актуально. // фото: freepik.com