07 мая 2024, 18:00
Россиянкам назвали новый странный тренд в моде
Стилист обратил внимание на моделей, которые носят вещи с воротником наоборот
На воротник наоборот обратил внимание российский стилист Александр Рогов. Подборку фотографий моделей он опубликовал в своем телеграм-канале, назвав продемонстрированное интересной фишкой.
Стилист предложил и россиянкам попробовать носить одежду задом наперед.
«Можно носить уже сейчас, просто надев вещь задом наперед!» - считает эксперт. // фото unsplash.com