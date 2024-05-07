07 мая 2024, 18:00
Модный разговор

Россиянкам назвали новый странный тренд в моде

Стилист обратил внимание на моделей, которые носят вещи с воротником наоборот

На воротник наоборот обратил внимание российский стилист Александр Рогов. Подборку фотографий моделей он опубликовал в своем телеграм-канале, назвав продемонстрированное интересной фишкой.

Стилист предложил и россиянкам попробовать носить одежду задом наперед.

«Можно носить уже сейчас, просто надев вещь задом наперед!» - считает эксперт. // фото unsplash.com

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Александр Рогов
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