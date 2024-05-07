Россиянкам назвали новый странный тренд в моде

На воротник наоборот обратил внимание российский стилист Александр Рогов. Подборку фотографий моделей он опубликовал в своем телеграм-канале, назвав продемонстрированное интересной фишкой.

Стилист предложил и россиянкам попробовать носить одежду задом наперед.

«Можно носить уже сейчас, просто надев вещь задом наперед!» - считает эксперт. // фото unsplash.com