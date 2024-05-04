Стилисты назвали одежду, которая никогда не выйдет из моды

Стилисты перечислили одежду, которая не теряет своей актуальности никогда. Список вещей, никогда не выходящих из моды, называет издание Best Life.

Его составили, опираясь на мнение стилистов Мишель Барретт, Айры Лизы, Элизабет Косич, Лесли Эвер,и Скотта Либенберга.

Они считают вечно модными белую рубашку, облегающее платье и прямые джинсы. В список также попала юбка А-силуэта до колена, которая Барретт подходит женщинам с любой фигурой.

Актуальность никогда не потеряют также бушлаты, тренчи, кожаные пиджаки и куртки.

Эксперты отметили еще кардиган, поло и черное платье, которые можно носить как в повседневной жизни, так и на официальных мероприятиях. // фото: freepik.com