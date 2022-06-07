СТЦ «Пассаж» объявляет конкурс детских рисунков

Объявлен конкурс детских рисунков на призы от сети торговых центров «Пассаж»!



Условиях участия в конкурсе максимально просты:

нарисовать рисунок на тему «Я в Пассаже» и принести его в ТЦ «Пассаж» в любой из адресов: на проспект Первомайский, дом 15 или на проспект Александра Невского, дом 30.

Ваши работы надо опустить в специальный бокс.

Бокс на проспекте Александра Невского, дом 30 находится справа от главного входа в торговый центр.

Бокс на проспекте Первомайский, дом 15 находится в отделе детской одежды и обуви «Непоседы».

Рисунки принимаются до 30 июня.



Каждый участник может нарисовать любое количество работ. Победителей определят среди двух возрастных категорий: 4-7 лет и 8-12 лет. Оценивать рисунки будет независимое жюри.



Все творческие работы будут представлены на выставке в Торговом Центре с 4 по 7 июля.



Победителей объявят 8 июля в 18:00 в ТЦ «Пассаж» на проспекте Александра Невского, дом 30.

Подробности об организаторе, правилах участия, порядке проведения розыгрыша, количестве и порядке получения призов можно узнать по телефону (8142) 73-20-01.

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