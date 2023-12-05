Старый скотомогильник в Петрозаводске обнесли бетонным забором
Реконструкция ограждения сибиреязвенного скотомогильника в Петрозаводске завершилась. Вместо ветхого деревянного забора установили бетонный, сообщили в минсельхозе Карелии.
Сибиреязвенное захоронение расположено на территории кладбища в Сулажгоре. Год назад его передали из муниципальной в республиканскую собственность и закрепили за учреждением госветслужбы.
Республиканский центр ветеринарии в текущем году заключил контракт на полную реконструкцию ограждения скотомогильника. На днях подрядчик завершил работы.
- Ветхий деревянный забор сменило сплошное капитальное бетонное ограждение высотой более двух метров, оборудованное металлическими воротами и предупредительными аншлагами,
- уточнили в ведомстве.
Территория захоронения погибших от сибирской язвы животных составляет более 27 тысяч квадратных метров. Теперь она защищена от несанкционированного доступа людей и животных. // фото: минсельхоз Карелии