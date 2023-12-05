05 декабря 2023, 09:22
Памятник крестителю карел установят на новой площади в Сортавале
Новую площадь в карельском городе обустраивают и придумали ей название
Новая площадь появилась в Сортавале на улице Чкалова. Сейчас там продолжаются работы по благоустройству, сообщили в районной администрации.
Площадь хотят назвать Сердобольской и включить в городское пространство и исторический контекст.
- Улица — улицей, а площади необходимо новое название,
- заявили местные власти.
Затем на площади хотят установить памятник великому князю Ярославу Всеволодовичу, крестителю карел.
Над скульптурой работает Союз архитекторов России. Сейчас определяют материалы, внешний вид, высоту памятника, его расположение и возможность подсветки. // фото: администрация Сортавальского района/ВКонтакте