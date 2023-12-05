Как справились со снегопадом в поселке Новая Вилга

Поселок Прионежского района оперативно убрали от снежных заносов

Жители поселка выражают благодарность за оперативную и качественную уборку снега.

«Даже в выходной день, когда многие люди отдыхают и наслаждаются своими выходными, вы, несмотря на все трудности и непогоду, выполняете свою работу на высшем уровне»,

— благодарят через соцсети жители Новой Вилги всех причастных к уборке снега.

Некоторые по собственной инициативе взялись за лопаты, чистили у своих домов.

Большую долю благодарности получил дворник Тимофей Суриков, который добросовестно исполняет свои обязанности. Нововилговцы отметили его добросовестность и трудолюбие. «Жаль, что мы не замечаем, когда люди, работающие для нашего же комфорта, исполняют свои обязанности добросовестно, и не ценим их труд. Спасибо большое! В городе бы так убирали!» — не устают сыпать благодарности подписчики сообщества Новая Вилга\д.Вилга\д.Половина. Доска объявлений. //фото "Петрозаводск говорит"