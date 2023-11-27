Старинную икону вернули в храм Петрозаводска после реставрации

Икона святителя Иоанна Златоустого снова находится в Крестовоздвиженском соборе. Ее вернули в храм Петрозаводска из запасников, сообщили в группе «Православие в Карелии».

Образ был создан в XIX веке и находился не в лучшем состоянии, рассказали в Петрозаводской епархии.

Икону очистили и склеили, укрепили живописные слои, словом, полностью отреставрировали. Старинный образ возвратили в храм к Дню памяти святителя, который отмечают 26 ноября.

Также на минувшей неделе была отреставрирована соборная Плащаница работы 1880 года. // фото: freepik.com