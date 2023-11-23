Премьера спектакля «Белоснежка и гномы» пройдет в Театре кукол Карелии

Текст и фото: Хельга Белянцева

Знакомая всем с детства сказка про Белоснежку ожила на сцене Театра кукол Карелии. Спектакль «Белоснежка и гномы» (6+), премьерные показы которого запланированы на 24, 25 и 26 ноября, поставил режиссер из Белоруссии Игорь Казаков, уже известный петрозаводской публике по спектаклю «Ревизор».

Хореограф в постановке тоже белорусский — Евгений Иванов из Минска; сценография Дениса Козлова; музыка Александра Литвиновского; а автор кукол и костюмов — Ольга Дворовая.

Куклы в этом спектакле необычные — они не только умеют «говорить», но и способны мимикой выражать свои чувства! Впрочем, куклы «играют» только гномов, роли других действующих лиц — коварной Королевы-Мачехи, верного Принца и самой Белоснежки исполняют актеры Театра кукол. Белоснежку сыграла Мария Артибякина, Королеву-Мачеху — Ирина Будникова, Принца — Родион Михно. Семь актеров-людей также играют гномов, которые рассказывают зрителям историю Белоснежки.

Мария Артибякина

Накануне премьеры создатели и актеры спектакля провели пресс-конференцию, во время которой показали журналистам фрагменты спектакля. Свет, музыка, движение на сцене, взаимодействие людей и оживших кукол — все это способствовало погружению в сказку даже за такое короткое время и вызывало детское желание узнать, что же будет дальше, несмотря на известный финал.

Заслуженный артист Карелии Олег Романов, сыгравший одного из гномов, рассказал о работе над спектаклем:

«Кукол делали не в наших мастерских, поэтому мы весь процесс создания не видели. Когда они приехали, мы сразу поняли, у какого гнома какой характер и тут же их расхватали. Мне достался самый замечательный гном, который может быть. Он ворчун, циник, постоянно всем недоволен — это же прекрасно! Эти куклы мимирующие, они изготовлены по новой для нашего театра технологии, из пластичного материала, поэтому он может скрючить нос, съежить рот и даже немножко выпучить глаз»,

— демонстрирует актер возможности своего персонажа.

«По ролям нас распределили заранее, — продолжает Олег Романов. — Режиссер нам уже был известен, это Игорь Казаков, который поставил нам «Ревизора». И он со знанием труппы сам решил, кто каким гномом будет, вплоть до того, какого цвета у нас будут костюмы. И везде попал в десятку! Нам с ним работать удобно и весело, надеюсь, что и ему не очень сложно.

Что касается самого спектакля — это же красота неописуемая! Мне очень нравится то, что происходит на сцене: снег идет, деревья перемещаются, Белоснежка бежит — все превращается в сказку и тебя туда затягивает».

Не удивительно, что все билеты на премьерные показы спектакля уже раскуплены. В следующий раз «Белоснежку и гномов» можно будет увидеть на сцене Театра кукол в феврале и весной 2024 года.