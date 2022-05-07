Старейший гроссмейстер Юрий Авербах умер в 100 лет

Старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает федерация шахмат России.

Легендарного шахматиста не стало 7 мая. Причины смерти гроссмейстера не уточняются.

Юрий Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954-м он стал чемпионом СССР, затем в составе сборной дважды выигрывал командный чемпионат Европы. Шахматист участвовал и побеждал во множестве международных турниров. В 1965 году он стал заслуженным мастером спорта СССР. Фото tass.ru