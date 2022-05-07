Трехлетняя девочка выпала из окна 12-го этажа в Москве

Трехлетняя девочка выпала из окна 12-го этажа на Ставропольской улице в Москве. Об этом сообщает прокуратура столицы. Трагедия произошла сегодня, 7 мая.

Уточняется, что ребенок на некоторое время остался без присмотра и выпал из окна. Мать девочки в это время находилась в квартире. Дошкольница скончалась от полученных травм.

На место трагедии выехали сотрудники правоохранительных органов. «Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту гибели малолетнего ребенка», - сообщили в ведомстве. Фото прокуратуры Москвы