Названы неочевидные признаки диабета

Телеведущая Елена Малышева перечислила неочевидные признаки сахарного диабета. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Первым таким симптомом является жажда. У человека возникает потребность в обильном питье и, как следствие, в частом мочеиспускании. В этом случае пациенту следует проверить уровень сахара и начать лечение.

Еще одним возможным признаком наличия диабета является перемена пищевого поведения, а именно наличие сильного аппетита. «Такое состояние называется полифагия - когда человек до дрожи хочет есть, и вроде поел, но все равно хочет. Это состояние вызвано гиперинсулинизмом - инсулина много, он снижает уровень сахара, и глюкоза не попадает в мозг», - объяснил коллега Малышевой Андрей Продеус. Фото: pixabay.com/TesaPhotography