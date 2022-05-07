Человек погиб в ДТП с лосем в Ленобласти

В Ленинградской области в ДТП с участием лося погиб человек. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, трагедия произошла вечером 6 мая рядом с деревней Сырковицы. Лось неожиданно выбежал из леса на дорогу, где его сбил автомобиль «Тойота Королла», которым управлял 23-летний житель Петербурга.

Водитель не пострадал, но его 24-летнему пассажиру повезло меньше - мужчина скончался от полученных травм. О судьбе лося не сообщается. Фото: pixabay.com/705847