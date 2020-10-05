Стало известно о здоровье детей, попавших под машину в Петрозаводске

Мальчик и девочка, попавшие под машину в минувшее воскресенье, 4 октября, на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Карла Маркса, остались живы. По предварительной информации, одному из пострадавших, девочке, назначено амбулаторное лечение, мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает «ДТП Петрозаводска».

Напомним, ДТП с участием детей произошло в 10:37. Группа пешеходов – взрослые и дети – переходили проезжую часть проспекта Карла Маркса по регулируемому пешеходному переходу. Двое детей, отделившись от группы, выбежали на перекресток, двигаясь по диагонали. В это же время Тойота выезжала на перекресток по улице Куйбышева, двигаясь в прямом направлении.

По информации Управления ГИБДД МВД по РК, водитель автомобиля «Тойота», двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на двух детей – пешеходов. Дети 6-ти и 7-ми лет, взявшись за руки, выбежали наискосок, на перекресток дорог. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.