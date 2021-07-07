Стало известно, в каких школах выпускники набрали по 100 баллов на ЕГЭ

22 выпускника в республике сдали единые госэкзамены на 100 баллов. Как сообщил в своем аккаунте министр образования и спорта республики Роман Голубев, самое большое количество работ с максимальным баллом – по русскому языку. 13 выпускников сдали этот предмет на высший балл.

Четыре выпускника получили высший балл за ЕГЭ по информатике и ИКТ. По два участника экзаменов по физике и литературе также показали наивысший результат. Еще один человек справился со всеми заданиями по математике на 100 баллов.

Министр также уточнил из каких школ выпускники, набравшие по 100 баллов. Например, оказалось, что информатику и ИКТ лучше всех знают в школе №34, университетском лицее и лицее №40; математику – в университетском лицее; физику – в лицее №13 и Державинском лицее; литературу в школе №3 и кондопожской школе №1; русский язык – в лицее №1, школе №46, лицее №13, школе №43, школе №48, эссойльской школе, сегежской школе №7 и школе №1 в Пиндушах.