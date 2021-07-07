Умерла заслуженный врач Карелии, экс-депутат Ирина Семенова

Заслуженный врач Карелии Ирина Семенова скончалась 5 июля. Сообщение появилось в группе администрации Сортавальского поселения и на сайте парламента.

Семенова была депутатом Законодательного собрания республики V созыва с 2011 по 2016 год, трудилась заместителем председателя комитета по социальной политике, входила в состав конституционного комитета, была членом фракции «Справедливая Россия».

Семенова С 2008 года заведовала отделом организации медицинской помощи Сортавальского филиала. С 2010 по 2012 год работала заведующей поликлиникой на станции Сортавала негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческой клинической больницы» ОАО «РЖД». Семенова всю жизнь посвятила здравоохранению, внесла большой вклад в развитие отрасли, участвовала в организации первичного сосудистого центра в Сортавале. В парламенте большое внимание уделяла вопросам здравоохранения. (фото vk.com)