Стало известно, сколько осадков выпадет в Петрозаводске

Сегодня днем в карельской столице была небольшая репетиция предстоящего снежного шторма. Падали крупные белые хлопья, но сугробы не сформировались.

Все может измениться в ближайшие двое суток. В пятницу и субботу в Петрозаводске может выпасть около 20 см снега. В Прионежском районе местами может выпасть до 25 см снега, сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Также обещают метель, из-за чего снежный покров не будет равномерным. // фото «Петрозаводск говорит»