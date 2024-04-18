Устойчивая минусовая температура ждет жителей Карелии в пятницу

Завтра, 19 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, днем сильный снег, метель. На дорогах гололедица, вечером сложная обстановка. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем по южной половине снег, местами сильный, по северным районам небольшой снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, днем на юге сложная обстановка. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый, сильный. Температура воздуха ночью -4, -9°С, местами до -15°С, днем 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-14, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -4-10, переменная облачность, вечером снег.

В Сортавале -1-5, пасмурно, вечером сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»