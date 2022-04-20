20 апреля 2022, 14:22
Стало известно, продлят ли в России майские праздники
Дополнительные выходные предложили ввести регионам
Правительство РФ не поддержало предложение депутатов продлить майские праздники на федеральном уровне. Однако регионы могут принять такое решение самостоятельно, передает РИА Новости.
Об этом заявил парламентарий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что депутаты будут обращаться к главам субъектов федерации и попросят продлить выходные там, где это возможно.
Ранее именно Владислав Даванков высказал идею о продлении майских праздников. Он считает, что это важно для развития сельского хозяйства.
Согласно официальному календарю, у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть в связи с Днем Труда и Днем Победы. // Фото: 9111s.ru