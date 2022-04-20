Стало известно, продлят ли в России майские праздники

Правительство РФ не поддержало предложение депутатов продлить майские праздники на федеральном уровне. Однако регионы могут принять такое решение самостоятельно, передает РИА Новости.

Об этом заявил парламентарий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он отметил, что депутаты будут обращаться к главам субъектов федерации и попросят продлить выходные там, где это возможно.

Ранее именно Владислав Даванков высказал идею о продлении майских праздников. Он считает, что это важно для развития сельского хозяйства.

Согласно официальному календарю, у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть в связи с Днем Труда и Днем Победы. // Фото: 9111s.ru