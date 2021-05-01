Стало известно, почему резкое похудение – знак смертельной опасности

Врач-терапевт Тина Петровская предупредили о смертельной опасности резкого снижения веса. Насторожить человека должна потеря пяти килограммов или пять процентов общей массы тела за последние полгода. Специалист отметила, что это повод обратиться в больницу.

«Исключаем онкологические заболевания. Они могут не сопровождаться другими симптомами, либо сопровождаются не специфическими симптомами, такими как слабость, усталость, на которые тоже стоит обращать внимание при отсутствии каких-то стрессовых факторов загруженности на работе или в жизни»,

— цитирует Петровскую «Пятый канал».

Кроме того потеря веса может говорить о заболеваниях щитовидной железы или аутоиммунного характера.

Как добавляет «Экономика сегодня», опасным признаком является и состояние, при котором человек заметно уменьшается в объемах, но при этом не теряет вес. Врач объяснила, что это может говорить об отечности на фоне сердечно-сосудистых заболеваний. // Фото: Яндекс.Дзен