Доктор Мясников: «Мне все можно!»

В своей передаче на канале «Россия 1» российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал себя примером для всех россиян.

При этом он признался, что у него много болезней.

«Гипертония? Есть у меня гипертония. Холестерин? Он у меня с 30 лет повышен. Подагра вот уже лет 20, наверное. Сахар… И что? Мне нельзя в баню? Мне нельзя обливаться? Мне всё можно!»

— рассказал он.

После этого ведущий продемонстрировал, как закаляться с помощью ведра ледяной воды.

«Все делайте так. Завидуйте! Вот у меня кровь бурлит, мне хорошо и вообще не холодно», — резюмировал доктор Мясников.

Мясников также дал россиянам рецепт того, как лучше провести долгие праздничные и выходные дни в начале мая.

«Напомню, как он называется: Майские Праздники! И самый главный наш Праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь Павших и Победивших!»,

— подчеркнул он.

При этом доктор призвал не забывать про COVID-19 и избегать закрытых помещений с большим скоплением народа. // Фото: lentachel.ru