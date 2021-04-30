В апреле санавиация Карелии совершила 20 вылетов в районы республики

Руководитель территориального центра медицины катастроф Карелии Олег Лукин, рассказал, что в апреле 2021 года совершено два десятка вылетов в районы республики, сообщает региональный Минздрав.

Семь раз медицинская бригада летала в Костомукшу. Кроме того винтокрылая машина садилась в Лоухи, Чупе, Кеми, Сегеже, Беломорске, Пудоже, Сортавале.

Троих новорожденных детей бортом санавиации эваукуировали в Санкт-Петербург для оперативного лечения тяжелой врожденной патологии сердца.

25 апреля из Беломорска забрали мужчину с острым коронарным синдромом и доставили в региональный сосудистый центр. По информации командира воздушного судна Евгения Зюзина, пациент находился на борту вертолета 1 час 40 минут - дорога на автомобиле заняла бы не менее пяти часов.

28 апреля в Петрозаводск из Пудожа эвакуировали ребенка с инфекционным заболеванием, из Сегежи – больного с острым коронарным синдромом, из Медвежьегорска – мужчину с хирургической патологией. Медицинская помощь пациентам оказывалась уже во время транспортировки.

Вертолет Ми-8 оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета.

С начала года вертолет санитарной авиации эвакуировал из районов Карелии в специализированные медицинские организации Петрозаводска и Санкт-Петербурга 94 пациентов, в том числе 17 детей. Совершено 66 вылетов.

Развитие системы оказания экстренной медицинской помощи с применением санитарной авиации - одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение». // Фото: gov.karelia.ru