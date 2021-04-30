Диетолог дала советы по приготовлению полезного шашлыка

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, как приготовить полезный шашлык. По словам специалиста, порция готового шашлыка должна быть небольшой - 100-150 граммов. А чем жирнее сорт мяса, из которого приготовлено блюдо, тем меньше должна быть порция.

Стародубова отметила, что для вкусного и полезного шашлыка лучше выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира или же отдавать предпочтение рыбе. Дополнить блюдо может гарнир из запеченных на углях овощей. Диетолог рекомендует делать маринад для шашлыка самостоятельно, так как маринады промышленного выпуска или готовые смеси, а также майонез содержат избыточное количество соли и дополнительные жиры.

«В качестве домашнего маринада для мяса и рыбы можно использовать лимонный сок, сок апельсина или других цитрусовых и пюре из помидоров, основой для маринада может стать кефир или натуральный йогурт пониженной жирности»,

- рассказала диетолог.

Запивать угощение Стародубова рекомендует водой. Не подходят для трапезы сладкие напитки, соки и алкоголь, поскольку все это ложится дополнительной нагрузкой на пищеварительную систему, и в частности поджелудочную железу. Но если решено употреблять алкоголь, то диетолог рекомендует ограничиться одним бокалом сухого вина.

Диетолог напоминает, что мясо и мясные полуфабрикаты нельзя хранить при комнатной температуре. В случае покупки готового шашлыка нужно строго соблюдать условия и сроки хранения, указанные на упаковке.

Приготовленный в домашних условиях шашлык эксперт рекомендует хранить при температуре от -2 до +4 градусов не более 24 часов, при транспортировки нужно использовать сумки-холодильники.

«Что же касается последующей тепловой обработки, то с точки зрения безопасности мясо следует довести до полной готовности, избежав при этом пригорания», - сказала диетолог. (фото scastje-est.ru)