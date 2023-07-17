Стало известно, кто в Карелии испытывает наибольшую тревожность

Аналитики hh.ru вместе с экспертами Alter замерили уровень стресса среди жителей Карелии. Жители региона заняли третье место среди субъектов СЗФО в рейтинге по достаточно высокому уровню тревоги.

Наибольшая тревожность зафиксирована среди представителей IT-сектора (43%), строительной сферы и недвижимости, маркетологов (по 42% в каждой). Часто нервничают представители сферы административного персонала и эйчары.

Больше трети опрошенных (33%), согласно исследованию, оценивают свое эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый пятый (26%) на двойку, 9% поставили эмоциональному фону низший бал. Еще 26% чувствуют себя сносно и поставили 4 балла и лишь 6% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов. // фото unsplash.com