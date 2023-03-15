Стало известно, где в Петрозаводске хотят построить детские сады

15 марта в ходе правительственного совещания были выделены главные проблемы Петрозаводска в сфере образования.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев отметил, что в Петрозаводске за последние четыре года создано дополнительно в детских дошкольных учреждениях более 3 тысяч мест. С 2023 года в Петрозаводске достигнут показатель100-процентной доступности детских садов для детей от 3 до 7 лет. Завершается строительство детского сада на 300 мест на улице Чехова. Работы планируется закончить в мае 2023 года. Также заканчивается строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Ключевая.

В настоящее время застройщиком микрорайона Петровская слобода разрабатывается проектно-сметная документация по строительству детского сада. После этого ПСД будет безвозмездно передана городской администрации для того, чтобы на территории Петровской слободы был построен детский сад. Проект детского сада разрабатывает компания «Равновесие». Детское объединение планируется построить на улице Университетская.

Со школами ситуация в городе сложнее. Не хватает школ на Древлянке, Кукковке, Перевалке и в микрорайоне Октябрьский.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отметил, что сохраняется тенденция по увеличению школ, работающих в две смены. Если в 2021-2022 учебном году в две смены занимались в 12 школах города, то в 2022-2023 учебном году уже в 17 школах введена вторая смена.

Серьезная проблема, по оценке Любарского, - это необходимость ремонта пищеблоков практически во всех школах Петрозаводска. На это необходимо 500 миллионов рублей. Остро стоит проблема с кадрами. В Петрозаводске открыты 160 вакансий для педагогов: 93 вакансии в школах, 67 - в дошкольных учреждениях. // фото unsplash.com