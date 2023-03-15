Семейную аллею проложат и озеленят на Древлянке

В микрорайоне Древлянка в этом году появится Семейная аллея. Ее обустроят по программе о комфортной городской среде, места для благоустройства выбрали сами жители, напомнили в мэрии.

На общественной территории положат 800 квадратных метров брусчатки, под ней проведут дренажную систему.

На аллее высадят 80 деревьев и 50 кустарников различных видов. Это горная сосна, липа, береза, остролистый клен, сосна обыкновенная, вяз, рябина, лиственница, ива ломкая. Высота саженцев будет достигать 2,5 метров.

Вдоль аллеи также установят скамейки и урны в четырех рекреационных карманах. План работ согласовали с жителями окрестных домов. Они подсказали, какими дорожками предпочитают пользоваться по пути в детский сад и супермаркет.

В рамках «Комфортной городской среды» в текущем году в Петрозаводскае благоустроят семь общественных территорий. Кроме Семейной аллеи это в том числе Побережный и Лососинский парки, Ключевской сквер, аллея Энтузиастов, сквер Машиностроителей, спортивная площадка на Крылова 6. // фото: администрация Петрозаводска