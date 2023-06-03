Стало известно, где на Северо-Западе холоднее всего

Холодное начало июня не отпускает центральную часть страны и Северо-Запад. Заморозки фиксируются в Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. Похолодало и у наших заграничных соседей, на днях в Лаппеенранте шел снег.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, самой холодной точкой на карте погоды региона оказался город на юге Карелии. В Олонце минимум составил минус 4,2.

В Ленобласти немногим теплее – минус 3. Аналогичная температура наблюдалась в Псковской и Новгородской областях, в Тверской области было около минус 1 градуса.

Специалист по погоде обнадежил. По его наблюдениям, предстоящая ночь будет заключительной в череде очень холодных.

Заморозки прогнозируются на территории некоторых районов Лениградской, Псковской, Тверской, Новгородской, Смоленской и Калужской областей. Понижение температуры возможно и в Подмосковье. Правда, столбики термометра покажут до плюс 1 градуса, но этого достаточно для формирования заморозков на почве. // фото unsplash.com