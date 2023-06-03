Дожди прогнозируют в субботу в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, днем дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;

В Кондопоге, Суоярви, Медвежьегорске днем +12;

В Олонце, Сегеже днем +11;

В Пудоже днем +10;

В Сортавале днем +13. // фото «Петрозаводск говорит»