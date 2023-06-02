Очередные ночные заморозки прогнозируют в Карелии

В Петрозаводске в субботу облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +8, +10, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии 3 июня облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +10;

В Кондопоге ночью +4, днем +12;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +12;

В Олонце, Сегеже ночью +3, днем +11;

В Пудоже ночью +2, днем +10;

В Сортавале ночью +4, днем +13;

В Суоярви ночью +2, днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»