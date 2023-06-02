Сегодня в Карелии прохладно и дождливо

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем на большей части небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +7;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +13;

В Олонце днем +14;

В Пудоже днем +15;

В Сегеже, Сортавале днем +11;

В Суоярви днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»