02 июня 2023, 06:30
Сегодня в Карелии прохладно и дождливо
Синоптики рассказали о погоде в Карелии и Петрозаводске в пятницу, 2 июня
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем на большей части небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +7;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем +13;
В Олонце днем +14;
В Пудоже днем +15;
В Сегеже, Сортавале днем +11;
В Суоярви днем +12. // фото «Петрозаводск говорит»