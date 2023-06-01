Ночью в Карелии прогнозируют местами мокрый снег и заморозки

О погоде в пятницу в Петрозаводске и Карелии рассказали в республиканском гидрометцентре.

2 июня в карельской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +10, +12. Атмосферное давление будет мало меняться.

По республике облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части небольшие, местами умеренные дожди, ночью на севере с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью на юге слабый. Температура воздуха ночью 0, +5, местами заморозки до -2, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +7;

В Кондопоге ночью +3, днем +13;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +13;

В Олонце ночью +1, днем +14;

В Пудоже ночью +3, днем +15;

В Сегеже ночью +1, днем +11;

В Сортавале ночью +2, днем +11;

В Суоярви ночью 0, днем +12.

Ранее синоптики дали прогноз на первый месяц лета. // фото «Петрозаводск говорит»