Стали известны точные причины закрытия ООО «Питкярантский хлеб»

На посвященном судьбе Питкярантского хлебозавода совещании в Минсельхозе Карелии выяснилось, что владелец не просто закрыл предприятие. Он планирует распродать имущество, сообщили в ведомстве.

Причина - потеря рентабельности в связи с конкуренцией в районе и повышением затрат на производство продукции. Не помогла даже солидная господдержка, которую предприятие получило в прошлом году.

ООО «Питкярантский хлеб» выделили 324 тысяч рублей на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения и 600 тысяч – на компенсацию затрат по приобретению топлива.

Правительство Карелии не будет выкупать завод, это экономически не обосновано. Для предприятия будут искать нового инвестора, который заинтересован в возобновлении профильной деятельности на площадке Питкярантского хлебозавода.

Ему предложат меры государственной поддержки, направленные на развитие хлебопекарного производства. Что касается работников предприятия, им постараются подобрать варианты трудоустройства. // Фото: источник