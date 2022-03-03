Финская Stora Enso уходит из России и из Карелии

Финская компания Stora Enso заявила об остановке производства и продаж на территории России, передает ТАСС, ссылаясь на официальный релиз. Это коснется в том числе и лесопильного завода в поселке Импилахти.

Stora Enso – это 85 производств более чем в 35 странах мира. В России у концерна три завода по производству упаковок и два лесопильных, в целом на них заняты 1,1 тысячи человек.

Завод в Карелии построили в 2003 году, он находится в поселке Импилахти. В 2019-2020 годах его модернизировали, вложив 459 миллионов рублей. У правительства республики были планы по дальнейшему развитию сотрудничества с ООО «Сетлес». // Фото: Shutterstock.com