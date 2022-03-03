В Карелии собрали первый урожай года

Тонну лука на перо вырастил в этом году фермер из Пряжинского района Владимир Шибаев. Заняться выращиванием сельскохозяйственных культур он смог с помощью гранта, выигранного на конкурсной основе.

В 2019 году стартовало его собственное. На выделенные средства фермер приобрел трактор и установил две теплицы. В прошлом году Шибаев собрал на своих угодьях и реализовал в регионе около девяти тонн огурцов и помидоров, одну тонну зеленых культур.

Как отметили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии, получить средства на открытие своего дела могут инициативные жителей республики, став участниками конкурса «Агростартап». Сбор заявок продолжится до 14 марта. За счет грантовых средств возможно приобрести не только необходимую технику, но земельный участок, сельскохозяйственных животных, птиц, посадочный материал. Так, в прошлом году финансирование получили 24 фермера с проектами по пчеловодству, выращиванию ягоды и крупного рогатого скота. Фото: gov.karelia.ru