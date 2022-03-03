Официальный курс евро вырос еще на 9 рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на пятницу, 4 марта. Рубль продолжает свое падение, следует из данных регулятора.

Так, курс евро вырос на 9,46 рубля. Европейская валюта теперь котируется на отметке 124,02 рубля. Доллар подорожал на 8,51 рубля до уровня 111,76 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,94 рубля до отметки 117,27 рубля. Фото pixabay.com/geralt