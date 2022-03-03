Сроки рассмотрения обращений от предпринимателей в Карелии сократили

Для улучшения инвестиционного климата в регионе власти республики идут на смягчение мер для бизнеса. Теперь ответ на обращения предпринимателей в Минэкономразвития Карелии станут рассматривать две недели вместо месяца.

Как отметили в ведомстве, сокращение сроков является не просто поддержкой бизнеса - в регионе создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику. Теперь время рассмотрения обращений по вопросам развития, предоставления финансовой помощи и иных вопросов составляет 15 дней.

При этом в министерстве напомнили, что аналогичные сроки по федеральному законодательству составляют 30 дней. Фото: pixabay.com/ru