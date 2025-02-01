Стали известны новые адреса для расселения в Петрозаводске

В Петрозаводске завершились торги, в ходе которых были выбраны застройщики для двух участков, включенных в границы комплексного развития территорий (КРТ). Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что в этих торгах победили две местные компании.

Так, за расселение домов рядом со стадионом «Спартак» и последующую застройку этой территории будет отвечать компания «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». Для выполнения работ по расселению на участке Шотмана-Первомайского («У танка») выбрана компания СП-1.

Расселение будет происходить по следующим адресам:

- улица Гоголя, дома 3Б, 5А, 5Б, 5В, 7А и 7Б — участок рядом с «Спартаком»;

- на территории у Шотмана-Первомайского («У танка») будут расселены дома по адресам: Первомайский проспект, 69, 71 и 73; улицы Шотмана, 62 и 64; а также улица Краснофлотская, 32. // фото: Виктор Россыпнов/ВКонтакте