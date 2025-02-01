Водителей с детьми массово останавливают на улицах Петрозаводска

В субботу, 1 февраля, в Петрозаводске стартовал рейд «Право на безопасность», цель которого — проверить соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщили в городской ГАИ.

Акция проводится в центре города. В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции не только проверяют соблюдение норм по использованию детских удерживающих устройств, но и проводят разъяснительную работу с водителями.

Они напоминают о необходимости использования ремней безопасности и автокресел, которые значительно повышают безопасность маленьких пассажиров.

ГАИ Петрозаводска призывает водителей ответственно относиться к безопасности детей, подчеркивая, что именно они становятся наиболее уязвимыми при авариях.

Нарушение правил перевозки детей без соответствующих удерживающих устройств может повлечь за собой административные штрафы, которые составляют три тысячи рублей. // фото: ГАИ Петрозаводска