В судейской системе Карелии произошли кадровые изменения

В Карелии состоялось заседание Совета судей республики, на котором были приняты кадровые решения, касающиеся состава органов судейского сообщества. О прошедших изменениях сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Среди ключевых решений – прекращение полномочий Н.А. Колбасовой, ранее входившей в Экзаменационную комиссию по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Она покинула пост в связи с выходом в почетную отставку. Также завершил свою работу в Совете судей и в комиссии по этике С.Н. Зайков, который ранее возглавлял этот орган.

На освободившиеся должности были назначены новые представители. М.А. Бахорина, возглавляющая Кондопожский городской суд, вошла в Совет судей от районных (городских) судов.

В состав Экзаменационной комиссии была включена Е.В. Хомякова, занимающая должность судьи Верховного суда Карелии. Новым председателем комиссии по этике стал В.И. Чупрына, возглавляющий Петрозаводский гарнизонный военный суд.

Кроме кадровых решений на заседании обсудили вопросы награждения судей и утвердили составы конкурсных комиссий, ответственных за организацию ежегодных профессиональных конкурсов.

Отдельное внимание уделили подготовке к Четвертым зимним состязаниям судебной системы Карелии, которые состоятся 15 февраля текущего года. // фото: freepik.com