С рыбоводного хозяйства в Карелии сбежала форель, рыбаки обрадовались

В Сортавале с одного из местных рыбоводных хозяйств сбежала форель. Информация об этом появилась в сообществе «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия».

Как стало известно, два садка с рыбой каким-то образом перестали ее удерживать, рыбы оказались на свободе, а это эквивалент нескольких десятков тонн форели.

Очевидцы заметили у озера более сотни автомобилей, предположительно принадлежащих рыбакам, прибывшим воспользоваться неожиданным уловом.

В комментариях к посту развернулась оживленная дискуссия. Многие радуются за людей, которые могут полакомиться дорогой рыбой, некоторые пишут о неэтичности такой «рыбалки», а кто-то уверен, что рыбу есть опасно, так как ее выращивают на вонючем собачьем корме. // фото: pixabay.com