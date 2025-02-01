01 февраля 2025, 09:38
С рыбоводного хозяйства в Карелии сбежала форель, рыбаки обрадовались
Из садков форелеводов в Сортавале сбежала рыба: на озере ажиотаж среди рыбаков
В Сортавале с одного из местных рыбоводных хозяйств сбежала форель. Информация об этом появилась в сообществе «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия».
Как стало известно, два садка с рыбой каким-то образом перестали ее удерживать, рыбы оказались на свободе, а это эквивалент нескольких десятков тонн форели.
Очевидцы заметили у озера более сотни автомобилей, предположительно принадлежащих рыбакам, прибывшим воспользоваться неожиданным уловом.
В комментариях к посту развернулась оживленная дискуссия. Многие радуются за людей, которые могут полакомиться дорогой рыбой, некоторые пишут о неэтичности такой «рыбалки», а кто-то уверен, что рыбу есть опасно, так как ее выращивают на вонючем собачьем корме. // фото: pixabay.com