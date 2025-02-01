В Прионежском районе простились с погибшим на СВО Алексеем Борисовым

В Прионежском районе 31 января состоялась церемония прощания с рядовым Алексеем Николаевичем Борисовым. Об этом сообщил глава района Григорий Шемет.

Военный погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. Глава районной администрации выразил глубокие соболезнования семье и близким бойца, отметив его мужество и самоотверженность.

Шемет подчеркнул, что Алексей Борисов проявил настоящий героизм, память о нем навсегда останется в сердцах земляков. // фото: unsplash.com, администрация Прионежского района