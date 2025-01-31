Выбор редакции: еще одна взятка Любарского и ракетная тревога

Жители Карелии получили сообщения о ракетной опасности. Оказалось, это несогласованная тренировка.

Незаконные турбазы, построенные на землях сельхозназначения среди жилых домов в Прионежском районе, легализовать не удалось.

Сбежавшего участника СВО из Карелии задержали в Санкт-Петербурге. Костомукшанин числился в розыске за то, что самовольно оставил место службы.

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело двух мужчин, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Фигуранты, которым 30 и 41 год, получили реальные сроки в колонии строгого режима.

Публикация о частичном разрушении балкона в доме № 26 по ул. Анохина в Петрозаводске вызвала реакцию Госстройнадзора Карелии. В ведомстве сообщили, что сведения о нависающей над головами петрозаводчан угрозе передали в управляющую компанию.

Московский поставщик лечебного питания привез в Петрозаводск тараканов. Звершилась проверка Роспотребнадзора в Перинатальном центре, проведенная после жалоб на качество питания, отсутствие медкнижек у буфетчиц, найденного червяка в супе.

В отношении бывшего главы Петрозаводска и бывшего заместителя губернатора Карелии Владимира Любарского возбудили еще одно уголовное дело о взятке.

Таким запомнился нам этот день. Увидимся в понедельник. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»