Чиновники отказали турбизнесу в переводе земель в жилом массиве Ринда

Незаконные турбазы, построенные на землях сельхозназначения среди жилых домов в Прионежском районе, легализовать не удалось.

Районная администрация приняла решение по итогам публичных слушаний, состоявшихся 15 и 22 января. Решение касается жилого массива Ринда, расположенного в 30 километрах от Петрозаводска на полуострове между двух озер.

Напомним, на слушаниях 15 января люди высказались против изменения разрешенного вида использования участков с категории «для ведения садоводства и огородничества» на категорию - «обеспечение дорожного отдыха».

Постановление администрации затрагивает одиннадцать земельных участков. Районные власти отказали в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - «обеспечение дорожного отдыха».

Ранее в министерстве экономического развития Карелии подтвердили, что в жилом массиве на участках, принадлежащих «Анима», был построен отель с нарушением земельного и градостроительного законодательства. В отношении фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении. Владельцам объекта вынесено предписание, устранить нарушения они должны до 22 июля 2025 года. Также министерство планирует провести проверку по вопросу использования субсидии, если будут выявлены нарушения, то примут меры по ее отзыву. // фото «Петрозаводск говорит»